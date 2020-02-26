В Азербайджане стройкомпания оштрафована на крупную сумму

В связи с поступившей информацией о незаконной вырубке деревьев по ул. Балакишиева, 32 в Низаминском районе столицы сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели разбирательство на месте.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник сектора департамента охраны окружающей среды Садиг Дерафарин.

По его словам, в ходе разбирательств выяснилось, что во время строительных работ, проводимых ЖСК Karayev City, три сосны были уничтожены тяжелой техникой.

По факту были составлены акт и протокол.

Собранные материалы были направлены в Низаминский районный суд для привлечения ЖСК Karayev City в качестве юридического лица и наложения штрафа на компанию в размере 50 000 манатов.