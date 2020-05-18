В Азербайджане прогнозируется до 30 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 11-14, днем 21-25 градусов тепла. Ночью в Баку будет 12-14, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 и 20 мая на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что преимущественно будет благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. Ночью и утром будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.