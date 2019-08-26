В Азербайджане ожидаются дожди и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, 27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых частях полуострова вероятен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23 градуса тепла, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 21-23 градус тепла, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление возрастет с 760 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, а днем 40-50 %.

На северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) температура воды составит 24-25 градусов тепла, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 25-26 градусов тепла.

27 августа в районах Азербайджана будет, преимущественно, без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных регионах возможны дожди и грозы. В отдельных частях Большого Кавказа вероятны ливни, град. Утром в некоторых местах туман. Западный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-23 градуса тепла, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла.