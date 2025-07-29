В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели

В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели.

В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39° тепла, 2-3 августа столбики термометров поднимутся до 40°, в горных районах воздух прогреется до 29-34°, в Центральном Аране и Нахчыванской АР ожидается 35-40, местами до 41° тепла.

На Абшеронском полуострове, в том числе в прибрежных территориях ожидается преобладание юго-восточного ветра, что повысит относительную влажность воздуха.