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В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели

В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели.
Экология
29 июля 2025 г. 17:11
В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели

В Азербайджане жаркая погода сохранится до конца недели.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39° тепла, 2-3 августа столбики термометров поднимутся до 40°, в горных районах воздух прогреется до 29-34°, в Центральном Аране и Нахчыванской АР ожидается 35-40, местами до 41° тепла.

На Абшеронском полуострове, в том числе в прибрежных территориях ожидается преобладание юго-восточного ветра, что повысит относительную влажность воздуха.

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Версия на азербайджанском языке İsti hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək

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