В Азербайджане завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

В Азербайджане 26 марта будет наблюдаться дождливая погода.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ближе к ночи в некоторых местах может пойти дождь. Утром и вечером местами туман.
Умеренный юго-западный ветер, периодически усиливающийся днем, вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 12-17°. Атмосферное давление повысится с 752 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, а днем 50-55%.
В регионах Азербайджана днем местами ожидаются дожди, в горных районах - снег.
Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 14-19°, в горах ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.