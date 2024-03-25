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В Азербайджане завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

В Азербайджане завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег В Азербайджане 26 марта будет наблюдаться дождливая погода.
Экология
25 марта 2024 г. 13:38
В Азербайджане завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

В Азербайджане 26 марта будет наблюдаться дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ближе к ночи в некоторых местах может пойти дождь. Утром и вечером местами туман.

Умеренный юго-западный ветер, периодически усиливающийся днем, вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 12-17°. Атмосферное давление повысится с 752 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, а днем 50-55%.

В регионах Азербайджана днем местами ожидаются дожди, в горных районах - снег.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 14-19°, в горах ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

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