В Азербайджане стартовала кампания «От пожаров к озеленению» по восстановлению лесов

В рамках кампании «От пожара к озеленению», организованной совместно общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, на землях лесного фонда страны, пострадавших от пожара, начаты лесовосстановительные мероприятия.

В рамках кампании «От пожара к озеленению», организованной совместно общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, на землях лесного фонда страны, пострадавших от пожара, начаты лесовосстановительные мероприятия.

Как сообщили Report в Общественном объединении, в период осенней посадки деревьев в рамках специальной программы, подготовленной с целью осуществления лесовосстановительных мероприятий на участках лесного фонда Шабранского, Сиязанского, Губинского, Хачмазского, Габалинского, Огузского, Загатальского районов пострадавшие от пожаров территории были очищены и подготовлены к посадке.

Сегодня с участием официальных представителей Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудников Шабранского регионального центра лесного хозяйства, и волонтеров общественного объединения IDEA и МЭПР на площади 2 га лесного фонда Шабранского, пострадавшего от пожара было посажено 2 тыс саженцев деревьев и посеяно 200 кг семян дуба.

В ходе акции, организованной совместно Общественным объединением IDEA и МЭПР, на пожароопасных участках земель лесного фонда планируется посадка различных пород деревьев, таких как дуб, бук, клен, вяз, явор, липа, выращенных на питомниках лесных хозяйств, подходящие для почвенно-климатических условий каждого региона

К сожалению, в результате жарких и засушливых погодных условий, а также человеческого фактора и неосторожного поведения в летний период, в различных регионах страны возникли лесные пожары, были повреждены гектары лесных угодий.

В последние годы из-за глобального потепления на фоне климатических изменений на планете участились лесные пожары, и их масштабы с каждым годом расширяются. В этих условиях неосторожное отношение людей к огню и пренебрежительное отношение к озеленению приводит к тому, что все больше площадей подвергается воздействию огня, уничтожению деревьев, окружающей среды, биоразнообразия, наносится серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

По этой причине землевладельцы, фермеры, туристы и все граждане должны соблюдать правила противопожарной безопасности и не допускать ситуаций, создающих условия для возникновения пожаров.

Покрытые лесом площади составляют 11,8 процента территории Азербайджана. Леса обеспечивают нас чистым воздухом и здоровым пространством. Они очищают воду, защищают нашу землю от эрозии, наводнений и других опасностей, регулируют местные и глобальные климатические условия, содержат 80 процентов флоры и фауны нашей планеты и помогают нам бороться с изменением климата, поглощая одну треть углекислого газа, возникающего в результате использования топлива. Лесные ресурсы вносят большой вклад в экономическое развитие нашей страны, особенно регионов, и в жизнедеятельность людей в целом.

Учитывая все это, деятельность по лесовосстановлению и расширению лесов способствует достижению многих Целей в области устойчивого развития, особенно Цели 3 (Здоровье и благополучие), Цели 13 (Изменение климата), Цели 15 (Защита почвенных экосистем) и других.

Организаторы кампании «От пожаров к озеленению» призывают всех защищать наши леса, которые являются незаменимым источником жизни, и поддерживать устойчивое будущее нашей страны и планеты.