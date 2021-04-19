В Азербайджане стартовала кампания "Чистые водоемы"

Основная цель - усилить работу по охране рыбных запасов при поддержке широкой общественности, а также добиться их увеличения и восстановления в водоемах Азербайджана

Акция "Чистые водоемы" (Təmiz hövzələr) стартовала на участке реки Кура, проходящей через Нефтчалинский район.

Как сообщает Report, в совместной акции с участием сотрудников Государственной службы экологической безопасности, Управления полиции на водном транспорте и эковолонтеров проведены работы по очистке участка реки Кура. Более 15 километров бассейна реки были очищены от синтетических сетей и пластиковых отходов.

По словам представителя службы Бахруза Магомедова, такие меры будут усилены в водоемах страны привлечением большего числа людей к борьбе с браконьерством: "Сбор синтетических сетей - это еще одно предупреждение тем, кто занимается ловлей рыбы запрещенными способами. Основная цель - усилить работу по охране рыбных запасов при поддержке широкой общественности, а также добиться их увеличения и восстановления в водоемах Азербайджана".

Бахруз Магомедов добавил, что загрязнение водоемов и сброс пластиковых отходов в водоемы также приводят к уничтожению биоресурсов: "Поэтому долг и ответственность каждого из нас - не засорять наши водоемы и призывать рыбаков воздерживаться от рыбной ловли с использованием запрещенных снастей. Синтетические сети и пластиковые отходы, собранные в ходе кампании "Чистые водоемы", переданы компании AzEkol на переработку".