В Азербайджане сохранится сильный ветер

10 января, 2019 14:33

https://report.az/storage/news/0312396219ec443ccd72faa316cfbcc5/c0f5f8a2-7f18-4c0a-88b3-616c78092621_292.jpg Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение относительно ожидаемых погодных условий. Как сообщили Report в министерстве, с дневных часов 11 января по вторую половину дня 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся юго-западный ветер. Днем 11 января и 12 января в районах Азербайджана ожидается местами усиливающийся западный ветер.