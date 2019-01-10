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    В Азербайджане сохранится сильный ветер

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение относительно ожидаемых погодных условий. 

    Как сообщили Report в министерстве, с дневных часов 11 января по вторую половину дня 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся юго-западный ветер. 

    Днем 11 января и 12 января в районах Азербайджана ожидается местами усиливающийся западный ветер. 

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