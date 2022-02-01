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В Азербайджане штрафы за браконьерство могут быть увеличены до 10 раз

В Азербайджане штрафы за браконьерство могут быть увеличены до 10 раз «Министерство экологии и природных ресурсов проводит мероприятия для увеличения штрафов за незаконную охоту на животных. Уже готовы соответствующие проекты».
Экология
1 февраля 2022 г. 16:56
В Азербайджане штрафы за браконьерство могут быть увеличены до 10 раз

«Министерство экологии и природных ресурсов проводит мероприятия для увеличения штрафов за незаконную охоту на животных. Уже готовы соответствующие проекты».

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, выступая на «Часе эксперта».

По его словам, штрафы за охоту на определенные виды диких животных предполагается увеличить в разы, некоторые до 10 раз: «Считаю, что в ближайшее время мы добьемся повышения штрафов».

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Версия на английском языке Azerbaijan to increase fines for illegal hunting tenfold
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz heyvan ovuna görə cərimələr 10 dəfə artırılır

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