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В Азербайджане с 18 октября ожидаются нестабильные погодные условия

В Азербайджане с 18 октября ожидаются нестабильные погодные условия В Баку и на Абшеронском полуострове с 18 октября до полудня 21 октября ожидаются переменные осадки.
Экология
15 октября 2021 г. 15:15
В Азербайджане с 18 октября ожидаются нестабильные погодные условия

В Баку и на Абшеронском полуострове с 18 октября до полудня 21 октября ожидаются переменные осадки.

Как передает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной службы гидрометеорологии.

По информации, днем 20 октября скорость северо-западного ветра усилится до 15-18 м/с, временами – до 20-23 м/с.

Температура воздуха 20-21 октября опустится на 3-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана с 18 октября до полудня 21 октября ожидаются нестабильные погодные условия, местами вероятны грозы, переменные дожди, местами ливни. В горных территориях вероятен снег.

Западный ветер в отдельных местах усилится до 20-25 м/с. Не исключены кратковременные сели в горных реках, повышение уровня воды в реках. Температура по сравнению с предыдущими днями опустится на 4-7 градусов. 

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Версия на азербайджанском языке Oktyabrın 18-dən hava qeyri-sabit olacaq, temperatur 4-7 dərəcə enəcək

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