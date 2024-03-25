В Азербайджане ожидается сильный ветер

26 марта на территории Азербайджана прогнозируется ветреная и дождливая погода, повысится уровень воды в реках.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Завтра вечером в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер сменится северо-западным, его порывы будут достигать 20 м/с.

В западных районах Азербайджана до утра 27 марта ожидается переменная облачность, в горных районах - снег. Местами в Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакен-Шекинском, Гянджа-Газахском, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском регионах, а также в Центральном Аране и горном Ширване возможны интенсивные осадки, грозы и град.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы ветра до полудня 27 марта будут достигать 23-28 м/с, в отдельных местах - до 37 м/с.

В связи с увеличением уровня воды в реках возможны кратковременные паводки в реках Большого и Малого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона.