В Азербайджане ожидаются сильные дожди, а в горах - снег

Обнародован прогноз погоды на 4 октября.

Обнародован прогноз погоды на 4 октября.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются дожди. В некоторых местах он может быть интенсивным. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-16 градусов, днем ​​19-22 градуса тепла. В Баку температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла, днем ​​19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность будет 70-80%.

4 октября на Абшеронском полуострове ожидается влажная погода, что относительно неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана временами пройдут дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 12-16, днем - 16-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.