В Азербайджане ожидается сильный ветер, в некоторых районах выпадет град

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 23 мая и 24 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами 23-25 м/с, в некоторых районах полуострова до 28 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 23 мая и 24 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами 23-25 м/с, в некоторых районах полуострова до 28 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной службы гидрометеорологии в связи с изменением погодных условий.

Начиная с вечера 23 мая в северных и западных районах Азербайджана и до утра 26 мая местами ожидаются грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах вероятен град.

Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, на отдельных территориях до 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках.