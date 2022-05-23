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В Азербайджане ожидается сильный ветер, в некоторых районах выпадет град

В Азербайджане ожидается сильный ветер, в некоторых районах выпадет град В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 23 мая и 24 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами 23-25 м/с, в некоторых районах полуострова до 28 м/с.
Экология
23 мая 2022 г. 15:55
В Азербайджане ожидается сильный ветер, в некоторых районах выпадет град
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В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 23 мая и 24 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами 23-25 м/с, в некоторых районах полуострова до 28 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной службы гидрометеорологии в связи с изменением погодных условий.

Начиная с вечера 23 мая в северных и западных районах Азербайджана и до утра 26 мая местами ожидаются грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах вероятен град.

Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, на отдельных территориях до 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, bəzi rayonlara dolu düşəcək

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