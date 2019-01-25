В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило предупреждение в связи с сильным ветром.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 27 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-25 м/с, 28 января со второй половины дня до вечера 29 января скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Днем 28 января и 29 января в некоторых районах временами ожидаются осадки, в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки. 27-29 января в некоторых районах скорость западного ветра временами составит 9-14 м/с, в некоторых районах Куринской долины - 23-28 м/с.