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    В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило предупреждение в связи с сильным ветром.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 27 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-25 м/с, 28 января со второй половины дня до вечера 29 января скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

    Днем 28 января и 29 января в некоторых районах временами ожидаются осадки, в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки. 27-29 января в некоторых районах скорость западного ветра временами составит 9-14 м/с, в некоторых районах Куринской долины - 23-28 м/с.

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