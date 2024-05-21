Замминистра: Изменение климата несет угрозу здоровью растений

В результате изменений климата погода становится жаркой и засушливой, зимой наблюдается много теплых дней, и в связи с этим размножение вредителей, насекомых приводит к заражению деревьев, растений различными болезнями.

В результате изменений климата погода становится жаркой и засушливой, зимой наблюдается много теплых дней, и в связи с этим размножение вредителей, насекомых приводит к заражению деревьев, растений различными болезнями.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев во время выступления на Форуме здоровья растений "Во имя зеленого мира" в Баку.

По его словам, на сегодняшний день на территории страны болезням подвержены различные виды растений, в том числе сосна эльдарская, что требует принятия ряда мер по защите их здоровья.