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Замминистра: Изменение климата несет угрозу здоровью растений

Замминистра: Изменение климата несет угрозу здоровью растений В результате изменений климата погода становится жаркой и засушливой, зимой наблюдается много теплых дней, и в связи с этим размножение вредителей, насекомых приводит к заражению деревьев, растений различными болезнями.
Экология
21 мая 2024 г. 13:07
Замминистра: Изменение климата несет угрозу здоровью растений

В результате изменений климата погода становится жаркой и засушливой, зимой наблюдается много теплых дней, и в связи с этим размножение вредителей, насекомых приводит к заражению деревьев, растений различными болезнями.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев во время выступления на Форуме здоровья растений "Во имя зеленого мира" в Баку.

По его словам, на сегодняшний день на территории страны болезням подвержены различные виды растений, в том числе сосна эльдарская, что требует принятия ряда мер по защите их здоровья.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Due to climate changes, diseases are observed in Eldar pine and other trees
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İqlim dəyişmələri səbəbindən Eldar şamı və digər ağaclarda xəstəliklərin yaranması müşahidə edilir

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