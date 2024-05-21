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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов 22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
21 мая 2024 г. 12:34
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град и туман, в высокогорных районах - снег. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 6-11° тепла.

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