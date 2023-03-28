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В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ C 30 марта по 1 апреля на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25-30 м/с.
Экология
28 марта 2023 г. 17:46
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

C 30 марта по 1 апреля на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25-30 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10°, ожидаются осадки.

В районах Азербайджана с утренних часов 30 марта ожидается изменение погодных условий. Прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах - снег.

31 марта в большинстве районов ожидаются мокрый снег, снег, местами интенсивный.

1 апреля во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах вероятно выпадение града. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 8-10°. Возможно увеличение водности в реках.

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Версия на английском языке Strong wind, rain and snow predicted in Azerbaijan - WARNING
Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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