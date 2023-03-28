В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

C 30 марта по 1 апреля на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25-30 м/с.

C 30 марта по 1 апреля на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25-30 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10°, ожидаются осадки.

В районах Азербайджана с утренних часов 30 марта ожидается изменение погодных условий. Прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах - снег.

31 марта в большинстве районов ожидаются мокрый снег, снег, местами интенсивный.

1 апреля во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах вероятно выпадение града. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 8-10°. Возможно увеличение водности в реках.