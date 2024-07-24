В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 24-26 июля.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 24-26 июля.

Об этом Report сообщили в службе.

В Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Агстафе, Гяндже, Товузе, Геранбое, Агдаме, Физули, Зардабе, Нефтчале, Сабирабаде, Гёйчае, Шахбузе, Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Балакяне, Загатале и Шеки будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.