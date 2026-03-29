В Азербайджане из-за ожидаемого сильного ветра объявлено желтое предупреждение

В связи с сильным ветром, который ожидается в ряде регионов Азербайджана 30 и 31 марта, объявлено желтое предупреждение.

Как передает Report, соответствующее уведомление выпустила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, западный ветер в Нахчыванской АР, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Товузе, Гобустане, Нефтчале, Хызы, Агсу, Шамахы, Исмаиллы, Шеки, Огузе, Габале, Гусаре, Ширване, Мингячевире, Гёйчае, Гаджигабуле, Джебраиле, Сальяне, Лерике, Ярдымлы усилится до 13,9-20,7 м/сек.