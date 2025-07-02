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В Азербайджане до конца первой декады июля ожидается умеренная погода

В Азербайджане до конца первой декады июля ожидается умеренная погода Ожидается, что до конца первой декады июля погода в Азербайджане будет умеренной, в некоторых регионах временами ожидаются осадки, грозы.
Экология
2 июля 2025 г. 15:54
В Азербайджане до конца первой декады июля ожидается умеренная погода

До конца первой декады июля в Азербайджане ожидается умеренная погода, в некоторых регионах временами осадки и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, осадки, в основном в горных и предгорных районах, будут кратковременными и интенсивными, возможен град.

Отметим, что средняя температура воздуха в мае этого года была на 2 градуса выше климатической нормы, а в июне - на 1 градус. В первой декаде июля прогнозируется температура, близкая к норме.

Ожидается, что максимальная температура воздуха в первой декаде июля будет на 3-8 градусов ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Так, если в первой декаде июля прошлого года в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдалась температура до 38 градусов, а в регионах - до 40 градусов, то в соответствующий период этого года в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается около 30-33 градусов, а в регионах - около 35 градусов.

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Версия на азербайджанском языке İyulun ilk ongünlüyündə temperatur ötən ilə görə 3-8 dərəcə aşağı olacaq

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