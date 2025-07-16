В Азербайджане до конца недели сохранится стабильная погода

15:58

До конца недели на Абшеронском полуострове юго-восточный ветер сменится северным и северо-восточным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, несмотря на постепенное повышение атмосферного давления, существенных изменений температурного режима в Азербайджане не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове останется на уровне 35-38° тепла (местами около 40° тепла), в Нахчыванской АР и Аранских районах – 36-39° тепла (местами 41° тепла), а в горных районах – до 33° тепла.