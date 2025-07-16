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В Азербайджане до конца недели сохранится стабильная погода

В Азербайджане до конца недели сохранится стабильная погода 15:58
Экология
16 июля 2025 г. 16:22
В Азербайджане до конца недели сохранится стабильная погода

До конца недели на Абшеронском полуострове юго-восточный ветер сменится северным и северо-восточным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, несмотря на постепенное повышение атмосферного давления, существенных изменений температурного режима в Азербайджане не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове останется на уровне 35-38° тепла (местами около 40° тепла), в Нахчыванской АР и Аранских районах – 36-39° тепла (местами 41° тепла), а в горных районах – до 33° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Həftə sonunadək temperatur rejimində mühüm dəyişiklik gözlənilmir

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