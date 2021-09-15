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В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пройдет ливень

В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пройдет ливень В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 16 сентября до второй половины 17 сентября ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с, временами - до 20 м/с, ночью и утром с порывами до 23-28 м/с.
Экология
15 сентября 2021 г. 17:32
В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пройдет ливень

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 16 сентября до второй половины 17 сентября ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с, временами - до 20 м/с, ночью и утром - до 23-28 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в северных и западных районах Азербайджана 17-18 сентября ожидаются грозы, временами дожди.

В некоторых местах осадки будут преимущественно ливневого характера, есть вероятность выпадения града.

Вечером 16 сентября и 17 сентября западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы ветра достигнут 23-28 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.

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