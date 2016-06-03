​В Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в отдельных частях полуострова есть вероятность осадков. Днем северный ветер сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-21, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана днем в основном без осадков, однако ночью и вечером местами пройдут грозы и дожди. В горной местности ожидается град. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.