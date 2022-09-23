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К тушению пожара в Хызы привлечены два вертолета

К тушению пожара в Хызы привлечены два вертолета Начавшийся на пашне в селе Ангилан Хызинского района пожар под воздействием сильного ветра перекинулся на расположенный рядом с селом Алтыагаджский национальный парк.
Экология
23 сентября 2022 г. 17:02
К тушению пожара в Хызы привлечены два вертолета

К тушению пожара, разгоревшемуся на пашне в селе Юхары Ангилан Хызинского района, привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

С целью ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения на более обширную территорию к месту возгорания привлечены дополнительно два вертолета авиационного отряда министерства.

16:01

Начавшийся на пашне в селе Ангилан Хызинского района пожар под воздействием сильного ветра перекинулся на расположенный рядом с селом Алтыагаджский национальный парк.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила Report, что в настоящее время сотрудники местных структур МЭПР и Государственной противопожарной службы МЧС, а также жители села принимают меры по предотвращению пожара.

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Версия на английском языке Two helicopters involved in extinguishing fire in Khizi
Версия на азербайджанском языке Xızıdakı yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb olunub - YENİLƏNİB

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