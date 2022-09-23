К тушению пожара в Хызы привлечены два вертолета

Начавшийся на пашне в селе Ангилан Хызинского района пожар под воздействием сильного ветра перекинулся на расположенный рядом с селом Алтыагаджский национальный парк.

К тушению пожара, разгоревшемуся на пашне в селе Юхары Ангилан Хызинского района, привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.



Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.



С целью ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения на более обширную территорию к месту возгорания привлечены дополнительно два вертолета авиационного отряда министерства.

16:01

Начавшийся на пашне в селе Ангилан Хызинского района пожар под воздействием сильного ветра перекинулся на расположенный рядом с селом Алтыагаджский национальный парк.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила Report, что в настоящее время сотрудники местных структур МЭПР и Государственной противопожарной службы МЧС, а также жители села принимают меры по предотвращению пожара.