Уволены директора в учреждениях охраны и восстановления лесов четырех районов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с планом работы Департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники соответствующих структур министерства изучили ситуацию в вопросе охраны лесов в учреждениях охраны и восстановления лесов.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Во время расследований, проведенных в учреждениях охраны и восстановления лесов в Масаллы, Загатале, Огузе, Шабрани, Габале и Гусаре, были выявлены ряд недочетов в области охраны лесов.

По причине невыполнения указанных в трудовом контракте обязанностей, неудовлетворительной организации охраны лесов, осуществления не на должном уровне контроля за деятельностью работников, допуска на служебных территориях нарушения требований экологического законодательства, директора учреждений охраны и восстановления лесов Загаталы, Габалы, Масаллы и Огуза освобождены от занимаемых должностей, а в отношении директоров учреждений охраны и восстановления лесов Шабрани и Огуза приняты серьезные дисциплинарные меры.

От должности также освобождены некоторые лесничие, их помощники ряда учреждений охраны и восстановления лесов Масаллы, Загаталы, Огуза, Шабрани, Габалы и Гусара. В отношении остальных ответственных работников по охране лесов приняты серьезные дисциплинарные меры.

На данный момент осуществляются меры в направлении восстановления нанесенного лесному фонду ущерба, дачи юридической оценки деятельности ответственных лиц.

Отметим, что в соответствии с планом работы Департамента развития лесов проверки будут периодически продолжены в течение года.