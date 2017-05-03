 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Уволены директора в учреждениях охраны и восстановления лесов четырех районов

    Еще двое директоров наказаны

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с планом работы Департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники соответствующих структур министерства изучили ситуацию в вопросе охраны лесов в учреждениях охраны и восстановления лесов.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Во время расследований, проведенных в учреждениях охраны и восстановления лесов в Масаллы, Загатале, Огузе, Шабрани, Габале и Гусаре, были выявлены ряд недочетов в области охраны лесов.

    По причине невыполнения указанных в трудовом контракте обязанностей, неудовлетворительной организации охраны лесов, осуществления не на должном уровне контроля за деятельностью работников, допуска на служебных территориях нарушения требований экологического законодательства, директора учреждений охраны и восстановления лесов Загаталы, Габалы, Масаллы и Огуза освобождены от занимаемых должностей, а в отношении директоров учреждений охраны и восстановления лесов Шабрани и Огуза приняты серьезные дисциплинарные меры.

    От должности также освобождены некоторые лесничие, их помощники ряда учреждений охраны и восстановления лесов Масаллы, Загаталы, Огуза, Шабрани, Габалы и Гусара. В отношении остальных ответственных работников по охране лесов приняты серьезные дисциплинарные меры.

    На данный момент осуществляются меры в направлении восстановления нанесенного лесному фонду ущерба, дачи юридической оценки деятельности ответственных лиц.

    Отметим, что в соответствии с планом работы Департамента развития лесов проверки будут периодически продолжены в течение года.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi