Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана

Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана на 2021 год.

Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана на 2021 год.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулхасанов.

Он отметил, что годовой водохозяйственный баланс по республике составляется на основе фактических данных последних трех лет, ожидаемых показателей текущего года, квартальных и годовых прогнозов на следующий год.

По его словам, уже два года в годовом балансе водного хозяйства отражаются данные о водных ресурсах Карабаха и Восточного Зангезура.