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Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана

Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана на 2021 год.
Экология
2 августа 2022 г. 17:46
Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана

Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана на 2021 год.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулхасанов.

Он отметил, что годовой водохозяйственный баланс по республике составляется на основе фактических данных последних трех лет, ожидаемых показателей текущего года, квартальных и годовых прогнозов на следующий год.

По его словам, уже два года в годовом балансе водного хозяйства отражаются данные о водных ресурсах Карабаха и Восточного Зангезура.

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