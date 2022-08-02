Утвержден годовой баланс водного хозяйства Азербайджана на 2021 год.
Об этом Report сообщил заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулхасанов.
Он отметил, что годовой водохозяйственный баланс по республике составляется на основе фактических данных последних трех лет, ожидаемых показателей текущего года, квартальных и годовых прогнозов на следующий год.
По его словам, уже два года в годовом балансе водного хозяйства отражаются данные о водных ресурсах Карабаха и Восточного Зангезура.