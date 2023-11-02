Уровень воды в Каспийском море может упасть на 3,7 метра

К 2070 году температура воды в Каспийском море может повыситься на 1,7 градуса, а к концу века - на 2,1 градуса. Согласно этому сценарию, если страны не предпримут никаких мер, то к концу столетия температура может повыситься на 4,5 градуса, что приведет

К 2070 году температура воды в Каспийском море может повыситься на 1,7 градуса, а к концу века - на 2,1 градуса. Согласно этому сценарию, если страны не предпримут никаких мер, то к концу столетия температура может повыситься на 4,5 градуса, что приведет к снижению уровня воды в море на 3,7 метра.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев на заседании экспертной группы по изучению причин изменения уровня Каспийского моря, а также подготовке соответствующих адаптационных мер.

Он отметил, что в этой связи важна работа по моделированию: "Есть сценарии и оценки, но результаты у них разные. Все данные нужно обобщить и привести к общему знаменателю, чтобы получить более точную информацию".