Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума

Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до критического минимума.
Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.
По их данным, в последние дни наблюдается стремительное снижение уровня воды в реке.
Это также создало проблемы в работе установленных вдоль берега водяных насосов и в орошении посевных площадей. В то же время это стало причиной экологической катастрофы, так как рыба в реке гибнет.
По словам экспертов, должны быть приняты серьезные меры против возможного дефицита воды. В противном случае жители окрестностей Куры вновь столкнутся с нехваткой питьевой воды.