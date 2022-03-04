Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума

Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до критического минимума.

Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до критического минимума.

Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.

По их данным, в последние дни наблюдается стремительное снижение уровня воды в реке.

Это также создало проблемы в работе установленных вдоль берега водяных насосов и в орошении посевных площадей. В то же время это стало причиной экологической катастрофы, так как рыба в реке гибнет.

По словам экспертов, должны быть приняты серьезные меры против возможного дефицита воды. В противном случае жители окрестностей Куры вновь столкнутся с нехваткой питьевой воды.