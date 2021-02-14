Уровень в Куре стремительно падает

В последние дни уровень воды в Куре начал стремительно падать

В последние дни уровень воды в Куре начал стремительно падать.

Как передает аранское бюро Report, это наиболее заметно на участке реки, проходящем через Сальянский район. Здесь уровень воды за последние дни снизился на 1,7 метра. В результате в различных местах Куры образовались островки.

Наряду с этим, насосы, установленные вдоль берега, не могут работать на полную мощность.

Специалисты полагают, что если обмеление продолжится такими темпами, то весной и летом могут вновь возникнуть проблемы с мелиорацией посевных участков.

Отметим, что месяц назад уровень воды в Куре повысился на 3,6 метра.