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Умайра Тагиева: В ближайшую неделю снега не ожидается

Умайра Тагиева: В ближайшую неделю снега не ожидается "В этом месяце наблюдаются погодные условия, не характерные для зимнего сезона. Количество морозных и снежных дней сокращается".
Экология
8 января 2021 г. 16:28
Умайра Тагиева: В ближайшую неделю снега не ожидается

"В этом месяце наблюдаются погодные условия, не характерные для зимнего сезона. Количество морозных и снежных дней сокращается".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Начальник службы отметила, что хотя снегопады обычно приходятся на январь и февраль, в последнее время этого не наблюдается.

У.Тагиева подчеркнула, что надежные прогнозы охватывают только 3-4 дня: "Поэтому могу с уверенностью прогнозировать, что в ближайшую неделю снега не будет".

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Версия на английском языке Umayra Tagiyeva: "Snow is not expected in coming weeks"
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Yaxın həftə ərzində qar yağmayacaq"

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