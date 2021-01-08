Умайра Тагиева: В ближайшую неделю снега не ожидается

"В этом месяце наблюдаются погодные условия, не характерные для зимнего сезона. Количество морозных и снежных дней сокращается".

"В этом месяце наблюдаются погодные условия, не характерные для зимнего сезона. Количество морозных и снежных дней сокращается".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Начальник службы отметила, что хотя снегопады обычно приходятся на январь и февраль, в последнее время этого не наблюдается.

У.Тагиева подчеркнула, что надежные прогнозы охватывают только 3-4 дня: "Поэтому могу с уверенностью прогнозировать, что в ближайшую неделю снега не будет".