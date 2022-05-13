Умайра Тагиева: На протяжении последних 5 лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия

"За последние 20 лет температурный режим в мае трижды превышал норму. На протяжении последних пяти лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия".

"За последние 20 лет температурный режим в мае трижды превышал норму. На протяжении последних пяти лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия".

Как сообщает Report, об этом глава Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала на "Экспертном часе".

По ее словам, в мае 2003 года температура воздуха в Баку составила 5 градусов, что свойственно для зимнего периода:

"Несмотря на климатические изменения, холодные погодные условия имеют свои плюсы. Чрезмерное количество осадков повлияло на повышение уровня воды в реках. В мае количество осадков превысило месячную норму. В целом, такие нестабильные погодные условия фиксируются на протяжении многих лет. Порою в мае даже выпадал снег. Например, в 2012 году в мае наблюдалась снежная погода. В первой декаде мая высота снежного покрова составила 18 см, что выше показателя прошлого года".