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Умайра Тагиева: На протяжении последних 5 лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия

Умайра Тагиева: На протяжении последних 5 лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия "За последние 20 лет температурный режим в мае трижды превышал норму. На протяжении последних пяти лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия".
Экология
13 мая 2022 г. 17:08
Умайра Тагиева: На протяжении последних 5 лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия

"За последние 20 лет температурный режим в мае трижды превышал норму. На протяжении последних пяти лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия".

Как сообщает Report, об этом глава Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала на "Экспертном часе".

По ее словам, в мае 2003 года температура воздуха в Баку составила 5 градусов, что свойственно для зимнего периода:

"Несмотря на климатические изменения, холодные погодные условия имеют свои плюсы. Чрезмерное количество осадков повлияло на повышение уровня воды в реках. В мае количество осадков превысило месячную норму. В целом, такие нестабильные погодные условия фиксируются на протяжении многих лет. Порою в мае даже выпадал снег. Например, в 2012 году в мае наблюдалась снежная погода. В первой декаде мая высота снежного покрова составила 18 см, что выше показателя прошлого года".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Beş ildir may ayında qeyri-sabit hava şəraiti qeydə alınır"

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