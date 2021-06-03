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Ученые предрекли человечеству дефицит питьевой воды

Ученые предрекли человечеству дефицит питьевой воды Уровень кислорода в пресноводных озерах снижается в 2,75-9,3 раза быстрее, чем в Мировом океане, что негативно влияет на состояние их экосистем.
Экология
3 июня 2021 г. 18:38
Ученые предрекли человечеству дефицит питьевой воды

Уровень кислорода в пресноводных озерах снижается в 2,75-9,3 раза быстрее, чем в Мировом океане, что негативно влияет на состояние их экосистем.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании команды ученых, возглавляемой Политехническим институтом Ренсселера (США).

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Nature, содержание кислорода в исследованных водоемах с 1980 года снизилось на 5,5% на поверхности и на 18,6% на дне.

Причиной изменений стало повышение температуры пресной воды на 0,38 °C за десять лет, считают эксперты. Такие последствия глобального потепления способствуют размножению сине-зеленых водорослей, чьи токсины опасны для других обитающих в пресной воде живых организмов.

Снижение уровня кислорода создает условия, необходимые для размножения анаэробных бактерий. Выделяемый ими метан повышает выбросы парниковых газов, что лишь ускоряет темпы изменения климата. Таким образом, потепление может привести к истощению запасов питьевой воды и нарушению баланса пресноводных экосистем.

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