У подаренного Азербайджаном Тбилисскому зоопарку марала родился олененок.

Как сообщает местное бюро Report, информацию об этом распространил Тбилисский зоопарк.

Кавказский благородный олень несколько дней назад дал потомство. Тбилисский зоопарк снял и распространил сегодня фотографию марала с олененком.

Тбилисский зоологический парк объявил о приеме пожертвований с целью содержания марала. Материальная помощь граждан будет потрачена на восстановление и увеличение популяции Кавказского благородного оленя в Грузии.

Отметим, что Тбилисский зоопарк пострадал в результате сильного наводнения в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. В результате разрушения части зоопарка осталась в живых примерно половина из 600 содержащихся в парке животных.

Марал, подаренный Бакинским зоопарком Тбилисскому, впервые дал потомство в 2015 году. Олененок стал первым детенышем, появившимся в зоопарке после разрушительного наводнения.