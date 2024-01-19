TÜV Austria Azərbaycan оказывает поддержку компаниям в сокращении выбросов углекислого газа

В Баку прошел семинар EU Green Deal and Sustainability, организованный ООО TÜV Austria Azərbaycan и посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира".

В Баку прошел семинар EU Green Deal and Sustainability, организованный ООО TÜV Austria Azərbaycan и посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира".

Как сообщает Report, на семинаре состоялась презентация генерального менеджера GPM TÜV Austria Holding, главного аудитора систем менеджмента ISO Бурджу Челеби. В качестве гостей в нем приняли участие руководители и представители компаний-партнеров TÜV Austria Azerbaycan.

На семинаре представлена ​​подробная информация о стандартах ISO 14064 – Выбросы парниковых газов, количественная оценка и отчетность о выбросах на организационном уровне, ISO 14067 – Выбросы парниковых газов – Углеродный след продукции, и другие стандарты.

Открывая мероприятие, директор компании TÜV Austria Azərbaycan Улькер Гулиева рассказала о "Водном следе", "Углеродном следе", механизмах расчета выбросов парниковых газов.

На семинаре Бурджу Челеби отметила, что согласно новым стандартам по выбросам углекислого газа в Европейском Союзе все компании будут отчитываться об углеродном следе в течение следующих 25 лет. Сюда входят выбросы углекислого газа, образующиеся при использовании топлива транспортными средствами, в текстильной промышленности, производстве электроэнергии и т. д.

Она подчеркнула, что целью проведения семинара является создание условий для использования компаниями, работающими в этих сферах, эффективных средств сокращения выбросов углекислого газа.

Как заявила Report Челеби, эта проблема затронет компании, занимающиеся экспортом, а также алюминиевые, сталелитейные заводы, цементную промышленность.

"Теперь фирмы будут рассчитывать выбросы углерода при производстве. При этом они не пострадают от налогов в рамках "Европейского таможенного налога", который будет взиматься с 2026 года. По этой причине мы проводим семинары о том, какие отчеты следует составлять, чтобы избежать ущерба для цепочки поставок фирм", - сказала она.

Челеби отметила, что в этом вопросе ответственность также лежит на экспорте алюминия и сталелитейной промышленности Азербайджана: "TÜV Austria Azərbaycan прошел аккредитацию. Мы проверим отчеты компаний. В настоящее время мы реализовали более 200 проектов в Турции. Со следующего месяца в Азербайджане начнется работа в этом направлении. Эти отчеты должны быть сделаны, чтобы избежать ущерба как для компаний, так и для здоровья молодежи".

Отметим, что TÜV-Austria Holding - международная компания, функционирующая на протяжении полутора века и работающая более чем в 35 странах. Компания прошла государственную регистрацию в Азербайджане с 2017 года. Основные направления ее деятельности включают услуги по сертификации, обучению и инспекции, всего в портфеле TÜV Austria более 300 сфер услуг.

Компания обеспечивает безопасность, качество, инновации, защиту окружающей среды и деловые интересы во всех областях, от промышленных, коммерческих и ремесленных предприятий, здравоохранения и местных органов власти до научных и исследовательских учреждений.

Более 2 000 сотрудников работают для клиентов и партнеров по всему миру. Компания, работающая с 1872 года, имеет более чем 30-летний международный опыт. Конкретные услуги, предоставляемые клиентам в различных областях, следующие:

Промышленные услуги

Услуги тестирования и инспекции

Кибербезопасность и защита данных

Страховые услуги

Обучение и дополнительное образование

Подготовленные TÜV Austria документы признаны в Европейской экономической зоне и во многих странах мира.

ФОТО: Самира Гасанова