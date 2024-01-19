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TÜV Austria Azərbaycan оказывает поддержку компаниям в сокращении выбросов углекислого газа

TÜV Austria Azərbaycan оказывает поддержку компаниям в сокращении выбросов углекислого газа В Баку прошел семинар EU Green Deal and Sustainability, организованный ООО TÜV Austria Azərbaycan и посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира".
Экология
19 января 2024 г. 13:28
TÜV Austria Azərbaycan оказывает поддержку компаниям в сокращении выбросов углекислого газа

В Баку прошел семинар EU Green Deal and Sustainability, организованный ООО TÜV Austria Azərbaycan и посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира".

Как сообщает Report, на семинаре состоялась презентация генерального менеджера GPM TÜV Austria Holding, главного аудитора систем менеджмента ISO Бурджу Челеби. В качестве гостей в нем приняли участие руководители и представители компаний-партнеров TÜV Austria Azerbaycan.

На семинаре представлена ​​подробная информация о стандартах ISO 14064 – Выбросы парниковых газов, количественная оценка и отчетность о выбросах на организационном уровне, ISO 14067 – Выбросы парниковых газов – Углеродный след продукции, и другие стандарты.

Открывая мероприятие, директор компании TÜV Austria Azərbaycan Улькер Гулиева рассказала о "Водном следе", "Углеродном следе", механизмах расчета выбросов парниковых газов.

На семинаре Бурджу Челеби отметила, что согласно новым стандартам по выбросам углекислого газа в Европейском Союзе все компании будут отчитываться об углеродном следе в течение следующих 25 лет. Сюда входят выбросы углекислого газа, образующиеся при использовании топлива транспортными средствами, в текстильной промышленности, производстве электроэнергии и т. д.

Она подчеркнула, что целью проведения семинара является создание условий для использования компаниями, работающими в этих сферах, эффективных средств сокращения выбросов углекислого газа.

Как заявила Report Челеби, эта проблема затронет компании, занимающиеся экспортом, а также алюминиевые, сталелитейные заводы, цементную промышленность.

"Теперь фирмы будут рассчитывать выбросы углерода при производстве. При этом они не пострадают от налогов в рамках "Европейского таможенного налога", который будет взиматься с 2026 года. По этой причине мы проводим семинары о том, какие отчеты следует составлять, чтобы избежать ущерба для цепочки поставок фирм", - сказала она.

Челеби отметила, что в этом вопросе ответственность также лежит на экспорте алюминия и сталелитейной промышленности Азербайджана: "TÜV Austria Azərbaycan прошел аккредитацию. Мы проверим отчеты компаний. В настоящее время мы реализовали более 200 проектов в Турции. Со следующего месяца в Азербайджане начнется работа в этом направлении. Эти отчеты должны быть сделаны, чтобы избежать ущерба как для компаний, так и для здоровья молодежи".

Отметим, что TÜV-Austria Holding - международная компания, функционирующая на протяжении полутора века и работающая более чем в 35 странах. Компания прошла государственную регистрацию в Азербайджане с 2017 года. Основные направления ее деятельности включают услуги по сертификации, обучению и инспекции, всего в портфеле TÜV Austria более 300 сфер услуг.

Компания обеспечивает безопасность, качество, инновации, защиту окружающей среды и деловые интересы во всех областях, от промышленных, коммерческих и ремесленных предприятий, здравоохранения и местных органов власти до научных и исследовательских учреждений.

Более 2 000 сотрудников работают для клиентов и партнеров по всему миру. Компания, работающая с 1872 года, имеет более чем 30-летний международный опыт. Конкретные услуги, предоставляемые клиентам в различных областях, следующие:

  • Промышленные услуги
  • Услуги тестирования и инспекции
  • Кибербезопасность и защита данных
  • Страховые услуги
  • Обучение и дополнительное образование

Подготовленные TÜV Austria документы признаны в Европейской экономической зоне и во многих странах мира.

ФОТО: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоTÜV Austria Azerbaijan supports companies in country to reduce carbon dioxide emissions
Версия на азербайджанском языке Фото"TÜV Austria Azərbaycan" ölkədəki şirkətlərin karbon qazı emissiyalarını azaltmasına dəstək göstərir

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