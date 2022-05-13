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Турция создает два предприятия на освобожденной от оккупации территории Азербайджана

Турция создает два предприятия на освобожденной от оккупации территории Азербайджана Министерством сельского и лесного хозяйства Турции создает учебный центр по лесоводству и предприятие по выращиванию саженцев в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе Азербайджана.
Экология
13 мая 2022 г. 13:48
Турция создает два предприятия на освобожденной от оккупации территории Азербайджана

Министерством сельского и лесного хозяйства Турции создает учебный центр по лесоводству и предприятие по выращиванию саженцев в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Вейсал Тирьяки.

Замминистра отметил, что работы ведутся в ускоренном режиме: «Турция приложит необходимые усилия для развития технического сотрудничества с Азербайджаном в области лесоводства и выведения двусторонних связей на более качественный уровень».

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Версия на английском языке Turkiye establishing two enterprises in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə işğaldan azad olunan ərazidə iki müəssisə yaradır

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