Температура воздуха в Азербайджане понизится.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, последствия продолжающейся с первых дней июня волны теплого воздуха снизятся.

С вечера 29 июня по вторую половину дня 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северного ветра усилится, 30 июня в некоторых местах скорость ветра возрастет. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 5-10 градусов.

В районах Азербайджана с 29 июня по вторую половину дня 2 июля ожидаются переменные осадки. В некоторых горных и предгорных районах осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Скорость западного ветра усилится.

Уровень рек поднимется, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.