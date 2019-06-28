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Температура воздуха в Азербайджане понизится

Температура воздуха в Азербайджане понизится

Температура воздуха в Азербайджане понизится.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, последствия продолжающейся с первых дней июня волны теплого воздуха снизятся.  

С вечера 29 июня по вторую половину дня 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северного ветра усилится, 30 июня в некоторых местах скорость ветра возрастет. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 5-10 градусов. 

В районах Азербайджана с 29 июня по вторую половину дня 2 июля ожидаются переменные осадки. В некоторых горных и предгорных районах осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Скорость западного ветра усилится. 

Уровень рек поднимется, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели. 

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