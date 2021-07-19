Температура воздуха в Азербайджане повысится до 44 градусов

20 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем-35-39° тепла. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем 36-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона будует преобладать южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27° тепла, на южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20-21 июля на Абшеронском полуострове ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 38-40°, преобладание слабых ветров, что неблагоприятно для большинства населения.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и проливные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 27-32° тепла.