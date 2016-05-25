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    Температура воздуха в Азербайджане повысится до 30 градусов тепла

    В некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове будет преобладать умеренный южный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла.

    26 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, временами дожди. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

    Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 мая временами усиливающийся северный ветер на Абшеронском полуострове вызовет дискомфорт у метеочувствительных людей, однако 26-27 мая слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для большинства населения.

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