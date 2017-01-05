Температура воздуха в Азербайджане повысится

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В некоторых местах вероятен слабый туман. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 2-5°С тепла, днем 9-14°С тепла, в Баку ночью 2-4°С тепла, днем 12-14°С тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., относительная влажность ночью 75-85%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 10-15°С тепла, в горах ночью 0-5°С мороза, днем 4-9°С тепла.

Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает, что 6-7 января в некоторых районах ожидается усиление юго-западного ветра.