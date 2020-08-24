О нас
Report Georgia

Температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы

Температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы Количество осадков в Балакен-Шекинской зоне составило 11-70 миллиметров
Экология
24 августа 2020 г. 15:55
Температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), до утра 24 августа на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, в некоторых местах прошли грозы, временами дожди, местами – сильные и интенсивные, ливневого характера.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, количество осадков в Балакен-Шекинской зоне составило 11-70 миллиметров, в районах Центрального Арана – 5-34, на Малом Кавказе - 4-12, в Нахчыванской Автономной Республике - 8-15, в Газах-Гянджинской зоне - 2-10, в Баку и на Абшеронском полуострове - 2-7 миллиметров.

Преобладал северо-западный ветер, который утром постепенно стих до 7-12 метров в секунду.

23 августа температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 21-23 градуса тепла, в низменных районах - 17-23, в горных районах - 12-14, в Нахчыванской Автономной Республике - 18-25 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda havanın temperaturu iqlim normasından 6-7 dərəcə aşağı olub

Новости партнеров

Самое читаемое

Еще 17 человек, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы
ФотоЕще 17 человек, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы
23 августа 2020 г. 14:53
В Балакене из реки эвакуировали местного жителя
ВидеоВ Балакене из реки эвакуировали местного жителя
23 августа 2020 г. 13:20
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом
23 августа 2020 г. 16:56
Лоту Гули убит в Турции
"Лоту Гули" убит в Турции
20 августа 2020 г. 08:05
ВОЗ: Мир может избежать второй волны коронавируса
ВОЗ: Мир может избежать второй волны коронавируса
23 августа 2020 г. 14:29
Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима
Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима
23 августа 2020 г. 12:15
Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде
Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде
23 августа 2020 г. 11:47
Азербайджанец возглавил Билайн
Азербайджанец возглавил "Билайн"
19 августа 2020 г. 11:22
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
20 августа 2020 г. 07:48
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
Взят в плен командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении
23 августа 2020 г. 21:21

Последние новости

16:24
Президент: В некоторых регионах предпринимателей притесняют Бизнес
15:55
Температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы Экология
15:54
Жертвами двух взрывов на юге Филиппин стали 13 человекОБНОВЛЕНО Другие страны
15:49
Компания Standard Insurance объявлена банкротом Финансы
15:34
Ильхам Алиев: Наша экономика должна сохранять устойчивость Финансы
15:32
ФотоВидеоНачалась реконструкция железнодорожной линии Гюздек-Гарадаг Инфраструктура
15:23
Президент дал поручения новым главам ИВ Внутренняя политика
15:07
ВидеоУченые впервые вырастили живое микросердце Наука и образование
15:05
Генпрокуратура: Следствие по делу в отношении племянника депутата продолжается Происшествия
15:02
Глава “Günay Sığorta” покинул свой пост  Финансы
14:57
Президент Азербайджана наградил Фикрета Годжу Внутренняя политика
14:54
Встреча глав МИД "нормандской четверки" может пройти в сентябре Другие страны
14:46
Еще одна страна отменила карантин для туристов Туризм
14:41
Фото“Бактелеком” предоставляет мультимедийные услуги жителям нового жилого массива ИКТ
14:39
Ильхам Алиев: Беспокоящие людей проблемы должны найти решение Внутренняя политика
Вся новостная лента