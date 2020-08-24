Температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы

Количество осадков в Балакен-Шекинской зоне составило 11-70 миллиметров

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), до утра 24 августа на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, в некоторых местах прошли грозы, временами дожди, местами – сильные и интенсивные, ливневого характера.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, количество осадков в Балакен-Шекинской зоне составило 11-70 миллиметров, в районах Центрального Арана – 5-34, на Малом Кавказе - 4-12, в Нахчыванской Автономной Республике - 8-15, в Газах-Гянджинской зоне - 2-10, в Баку и на Абшеронском полуострове - 2-7 миллиметров.

Преобладал северо-западный ветер, который утром постепенно стих до 7-12 метров в секунду.

23 августа температура в Баку была на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 21-23 градуса тепла, в низменных районах - 17-23, в горных районах - 12-14, в Нахчыванской Автономной Республике - 18-25 градусов тепла.