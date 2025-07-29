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Стихийные бедствия нанесли мировой экономике $131 млрд ущерба в I полугодии

Стихийные бедствия нанесли мировой экономике $131 млрд ущерба в I полугодии Стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в размере $131 млрд в первом полугодии 2025 года.
Экология
29 июля 2025 г. 19:45
Стихийные бедствия нанесли мировой экономике $131 млрд ущерба в I полугодии

Стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в размере $131 млрд в первом полугодии 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном во вторник отчете немецкой перестраховочной компании Munich Re.

Из общего объема убытков около $80 млрд были застрахованы. Это второй по величине показатель страховых потерь за первую половину года с начала ведения статистики Munich Re в 1980 году. Более высокий уровень зафиксирован лишь в первой половине 2011 года в связи с разрушительным землетрясением и цунами в Японии.

Согласно отчету, на природные стихии пришлось 88% от общего объема потерь и 98% от суммы застрахованных убытков. Землетрясения составили соответственно 12% и 2%.

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