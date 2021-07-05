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Создана экспедиционная группа в связи с извержением вулкана на Каспии

Создана экспедиционная группа в связи с извержением вулкана на Каспии В настоящее время в связи с ветреными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове возникли определенные трудности для подхода судов к территории, где наблюдалось извержение вулкана.
Экология
5 июля 2021 г. 12:48
Создана экспедиционная группа в связи с извержением вулкана на Каспии

В настоящее время в связи с ветреными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове возникли определенные трудности для подхода судов к территории, где наблюдалось извержение вулкана.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде.

По его словам, экспедиционная группа, состоящая из специалистов Министерств экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, SOCAR и НАНА, выйдет в море на научно-исследовательском судне и проведет анализы с целью определения воздействия извержения на Каспийское море и окружающую среду, оценки текущей экологической ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Xəzərdəki hadisə ilə bağlı 4 qurumun mütəxəssislərindən ibarət ekspedisiya qrupu yaradılıb

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