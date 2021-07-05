Создана экспедиционная группа в связи с извержением вулкана на Каспии

В настоящее время в связи с ветреными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове возникли определенные трудности для подхода судов к территории, где наблюдалось извержение вулкана.

В настоящее время в связи с ветреными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове возникли определенные трудности для подхода судов к территории, где наблюдалось извержение вулкана.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде.

По его словам, экспедиционная группа, состоящая из специалистов Министерств экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, SOCAR и НАНА, выйдет в море на научно-исследовательском судне и проведет анализы с целью определения воздействия извержения на Каспийское море и окружающую среду, оценки текущей экологической ситуации.