Сотрудник службы: Некоторые граждане не уделяют должного внимания нацпаркам

"С каждым годом все больше туристов посещают национальные парки Азербайджана, отличающиеся богатой флорой и фауной. Однако, к сожалению, некоторые наши граждане не уделяют должного внимания национальным паркам, которые стали для людей местом отдыха".

"С каждым годом все больше туристов посещают национальные парки Азербайджана, отличающиеся богатой флорой и фауной. Однако, к сожалению, некоторые наши граждане не уделяют должного внимания национальным паркам, которые стали для людей местом отдыха".

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что в ходе мониторинга национальных парков было выявлено несоблюдение некоторыми отдыхающими правил поведения в парке, загрязнение территорий, оставление непотушенных костров, повреждение деревьев и кустарников, а также использование непляжных территорий прибрежных национальных парков в качестве пляжа.

Сотрудник службы призвала всех граждан при посещении национальных парков соблюдать правила поведения в парке, не загрязнять окружающую среду, воздерживаться от действий, которые могут привести к пожару, а также не использовать в качестве пляжей территории, где не приняты меры безопасности.