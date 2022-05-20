Состоялись слушания по проектам представленных для строительства многоэтажных зданий

В Агентстве государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов состоялись общественные слушания для предоставления отзывов на проекты строительства многоэтажных зданий.

В Агентстве государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов состоялись общественные слушания для предоставления отзывов на проекты строительства многоэтажных зданий.

Как сообщает Report, начальник агентства Мирсалам Гамбаров отметил, что строительными компания были рассмотрены 9 проектов.

Было отмечено, что многоэтажные жилые и нежилые здания, которые планирeется построить соответствующими строительными компаниями, расположены на территориях старых, опасных и аварийных зданий, утвержденных соответствующим решением исполнительной власти города Баку.