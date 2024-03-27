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Солнечные затмения могут серьезно сказаться на популяции птиц

Солнечные затмения могут серьезно сказаться на популяции птиц Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года может серьезно сказаться на популяциях птиц, в первую очередь — перелетных.
Экология
27 марта 2024 г. 08:19
Солнечные затмения могут серьезно сказаться на популяции птиц

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года может серьезно сказаться на популяциях птиц, в первую очередь — перелетных.

Как передает Report, об этом предупредили орнитологи из Корнельского университета (CU) в США, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам орнитологов, птицы полагаются на Солнце при навигации и определении времени суток. Когда светило исчезает, пернатые могут потерять ориентацию и начать беспорядочно метаться в воздухе.

Это особенно важно для перелетных птиц, поскольку сейчас идет сезон весенней миграции. Когда Луна закроет Солнце, находящиеся в воздухе животные, вероятно, начнут приземляться и искать место для ночлега. И наоборот, ночные виды, скорее всего, воспримут внезапные сумерки как сигнал к началу активности.

Согласно астрономическим прогнозам, полное затмение 8 апреля продлится не более 4,5 минуты. Его фазы смогут увидеть жители Северной Америки.

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