    Синоптики предупреждают: в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди и снегопады

    Экология
    • 03 февраля, 2026
    • 12:27
    Синоптики предупреждают: в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди и снегопады

    С 4 по 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождливая погода.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Отмечается, что завтра в течение дня и в ночь на 5 февраля местами ожидается дождь, мокрый снег и снег.

    В районах Азербайджана с вечера 3 февраля до дневных часов 5-го ожидается временами дождливая погода, местами пойдет снег, в отдельных местах осадки усилятся.

    С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом. На территории страны температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.

    Növbəti üç gündə intensiv yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
