Синоптики предупреждают: в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди и снегопады

С 4 по 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что завтра в течение дня и в ночь на 5 февраля местами ожидается дождь, мокрый снег и снег.

В районах Азербайджана с вечера 3 февраля до дневных часов 5-го ожидается временами дождливая погода, местами пойдет снег, в отдельных местах осадки усилятся.

С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом. На территории страны температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.