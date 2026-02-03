Синоптики предупреждают: в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди и снегопады
Экология
- 03 февраля, 2026
- 12:27
С 4 по 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождливая погода.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что завтра в течение дня и в ночь на 5 февраля местами ожидается дождь, мокрый снег и снег.
В районах Азербайджана с вечера 3 февраля до дневных часов 5-го ожидается временами дождливая погода, местами пойдет снег, в отдельных местах осадки усилятся.
С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом. На территории страны температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.
