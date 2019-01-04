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    Синоптики предупредили о сильном ветре

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с погодными условиями. 

    Как сообщили Report в департаменте, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 4 января до утра 5 января ожидается временами усиливающийся юго-западный ветер, который вечером 5 января сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

    В районах Азербайджана днем 4 января и 5 января временами ожидается усиление западного ветра в отдельных местах.

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