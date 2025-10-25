Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 октября до утра 27 октября ожидаются осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Начиная со второй половины дня 26 октября в северных и западных регионах Азербайджана и до утра 27-го числа ожидаются кратковременные дожди и грозы. Возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег.

    Ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках - кратковременные паводки и сели.

