Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках
Экология
- 25 октября, 2025
- 16:59
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 октября до утра 27 октября ожидаются осадки.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Начиная со второй половины дня 26 октября в северных и западных регионах Азербайджана и до утра 27-го числа ожидаются кратковременные дожди и грозы. Возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках - кратковременные паводки и сели.
