Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 октября до утра 27 октября ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Начиная со второй половины дня 26 октября в северных и западных регионах Азербайджана и до утра 27-го числа ожидаются кратковременные дожди и грозы. Возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках - кратковременные паводки и сели.