Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 16 мая

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 16 мая

Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое уведомление на 16 мая в связи с ожидаемой в столице и ряде регионов Азербайджана ветреной погодой.

Как сообщили Report в Службе, сильный ветер ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Сиязани, Шабране, Нафталане, Геранбое, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Газахе, Агстафе, Гобустане, Гаджигабуле, Гяндже, Дашкесане, Гедабеке, Самухе, Гёйгёле, Хачмазе, Кяльбаджаре, Лачыне, Мингячевире и Гусаре.

Скорость северо-западного ветра достигнет 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.