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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 16 мая

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 16 мая Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 16 мая
Экология
16 мая 2025 г. 09:49
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 16 мая

Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое уведомление на 16 мая в связи с ожидаемой в столице и ряде регионов Азербайджана ветреной погодой.

Как сообщили Report в Службе, сильный ветер ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Сиязани, Шабране, Нафталане, Геранбое, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Газахе, Агстафе, Гобустане, Гаджигабуле, Гяндже, Дашкесане, Гедабеке, Самухе, Гёйгёле, Хачмазе, Кяльбаджаре, Лачыне, Мингячевире и Гусаре.

Скорость северо-западного ветра достигнет 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

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