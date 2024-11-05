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Шамиль Айрым: Саммиты религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическим проблемам

Шамиль Айрым: Саммиты религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическим проблемам Собрания религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическому кризису и мобилизации людей.
Экология
5 ноября 2024 г. 14:15
Шамиль Айрым: Саммиты религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическим проблемам

Саммиты религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическому кризису и мобилизации граждан для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым на пленарном заседании "Мировые религии за зеленую планету" в рамках Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

По его мнению, изменение климата - это не только экологическая, но и моральная и духовная проблема. "Во всех религиях защита окружающей среды рассматривается как важный вопрос. Религия может сыграть мощную роль в решении климатических проблем. Мы должны продолжать совместные усилия ради “зеленого мира”.

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Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: Dini liderlərin toplantıları iqlim böhranına diqqət çəkmək üçün mühüm rol oynaya bilər

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