Шамиль Айрым: Саммиты религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическим проблемам

Собрания религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическому кризису и мобилизации людей.

Саммиты религиозных лидеров могут сыграть важную роль в привлечении внимания к климатическому кризису и мобилизации граждан для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым на пленарном заседании "Мировые религии за зеленую планету" в рамках Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

По его мнению, изменение климата - это не только экологическая, но и моральная и духовная проблема. "Во всех религиях защита окружающей среды рассматривается как важный вопрос. Религия может сыграть мощную роль в решении климатических проблем. Мы должны продолжать совместные усилия ради “зеленого мира”.